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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России выявили 6509 новых случаев коронавируса

10:36 09.07.2020 (обновлено: 11:48 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе.
Прирост держится на уровне 0,9%, у 27,3% больных нет симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (568), Санкт-Петербурге (292) и Свердловской области (276), при этом столица и Подмосковье демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,3%.
Также за сутки 265 случаев зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе, 243 — в Иркутской области, 224 — в Нижегородской.
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Накануне сообщалось о 6562 новых больных и 173 жертвах. Всего по стране за все время выявили 707 301 инфицированного, из них 481 316 уже поправились, 10 843 человека скончались.
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11,6 миллиона зараженных, более 539 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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