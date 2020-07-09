В России выявили 6509 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе.

Прирост держится на уровне 0,9%, у 27,3% больных нет симптомов.

Накануне сообщалось о 6562 новых больных и 173 жертвах. Всего по стране за все время выявили 707 301 инфицированного, из них 481 316 уже поправились, 10 843 человека скончались.