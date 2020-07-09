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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574096712.html
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 142
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 142, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, франция, сша, азербайджан

В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 142

10:33 09.07.2020
75
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 . Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 142, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 8 июля сообщалось о 141 подтвержденном случае COVID-19 в непризнанной республике и 112 выздоровевших.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 142 граждан. Выздоровели 113 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 78 жителей, проведены 2468 тестов. По данным минздрава, новый случай коронавируса был подтвержден у медработника, контактировавшего с больными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗФранцияСШААзербайджан
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