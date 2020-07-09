В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 142

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 142 граждан. Выздоровели 113 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 78 жителей, проведены 2468 тестов. По данным минздрава, новый случай коронавируса был подтвержден у медработника, контактировавшего с больными.