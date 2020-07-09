https://ria.ru/20200709/1574096428.html
Во Владимирской области выявили 46 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4785, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:26
2020-07-09T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
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https://ria.ru/20200708/1574080677.html
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский