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Во Владимирской области выявили 46 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4785, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:26
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 46 новых случаев COVID-19

10:26 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4785, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 9 июля 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4785 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 852 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 738, в Петушинском районе - 571, в Муроме - 403, в Александровском районе - 377, в Ковровском районе - 344, Собинском - 286, Вязниковском - 239, Юрьев-Польском - 205.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3380 пациентов, умер 81.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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