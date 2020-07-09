Медведев призвал Киев заняться урегулированием внутреннего кризиса

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, украинцы должны смириться с существующими реалиями и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке страны, уверен зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы ни с кем не ссорились. Мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - заявил Медведев в интервью ИД "Комсомольская правда" в ответ на реплику о том, что за последние 20 лет Россия поссорилась с Грузией, Украиной, и с Белоруссией тоже не все идет гладко.
Говоря о взаимоотношениях с Украиной, он заметил: "Могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились".
"Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - убежден зампред СБ РФ.
Он отдельно остановился и на истории развития отношений с Тбилиси. "Как известно, Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей – Южной Осетии и Абхазии, где были наши миротворцы. Нам пришлось в это вмешаться", - отметил Медведев.
Это привело к осложнению диалога с Грузией, к разрыву дипломатических отношений, продолжил он. "Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - добавил зампред СБ.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения