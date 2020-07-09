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Медведев призвал Киев заняться урегулированием внутреннего кризиса
Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, украинцы должны... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:22
ситуация на украине
донбасс
дмитрий медведев
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тбилиси
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353
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ситуация на украине, донбасс, дмитрий медведев, абхазия, тбилиси, грузия, в мире

Медведев призвал Киев заняться урегулированием внутреннего кризиса

10:22 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, украинцы должны смириться с существующими реалиями и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке страны, уверен зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы ни с кем не ссорились. Мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - заявил Медведев в интервью ИД "Комсомольская правда" в ответ на реплику о том, что за последние 20 лет Россия поссорилась с Грузией, Украиной, и с Белоруссией тоже не все идет гладко.
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Говоря о взаимоотношениях с Украиной, он заметил: "Могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились".
"Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - убежден зампред СБ РФ.
Он отдельно остановился и на истории развития отношений с Тбилиси. "Как известно, Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей – Южной Осетии и Абхазии, где были наши миротворцы. Нам пришлось в это вмешаться", - отметил Медведев.
Это привело к осложнению диалога с Грузией, к разрыву дипломатических отношений, продолжил он. "Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - добавил зампред СБ.
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Ситуация на УкраинеДонбассДмитрий МедведевАбхазияТбилисиГрузияВ мире
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