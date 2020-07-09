Медведев призвал Киев заняться урегулированием внутреннего кризиса

"Мы ни с кем не ссорились. Мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - заявил Медведев в интервью ИД "Комсомольская правда" в ответ на реплику о том, что за последние 20 лет Россия поссорилась с Грузией, Украиной, и с Белоруссией тоже не все идет гладко.