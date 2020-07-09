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Медведев рассказал, когда в последний раз ходил на рок-концерт
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что последний раз был на концерте одного из основателей Deep Purple Ричи Блэкмора в Петербурге, а в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:20
культура
дмитрий медведев
би-2
санкт-петербург
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий медведев, би-2, санкт-петербург, политика

Медведев рассказал, когда в последний раз ходил на рок-концерт

10:19 09.07.2020 (обновлено: 10:20 09.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время военного парада
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время военного парада
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что последний раз был на концерте одного из основателей Deep Purple Ричи Блэкмора в Петербурге, а в эфире радиостанции попросил поставить песню группы "Би-2".
"Я всегда слушал разную музыку – и классику, и рок-музыку. Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время. В последний раз я был на концерте Ричи Блэкмора в Петербурге. Давно уже было", - сказал он в интервью издательскому дому "Комсомольская правда".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
5 декабря 2019, 13:56Культура
Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных вкусов
Когда премьера спросили, какую бы он хотел услышать песню в эфире в завершение общения, Медведев поинтересовался, о каком жанре идет речь, и решил не делать исключений и попросил поставить русский рок.
"Ну поставьте, что ли, "Би-2" "Полковнику никто не пишет". Поставите?" - попросил Медведев. И получил положительный ответ.
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КультураДмитрий МедведевБи-2Санкт-ПетербургПолитика
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