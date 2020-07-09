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У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:16
кунашир (остров)
южно-курильск
российская академия наук
курильск
происшествия
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кунашир (остров)
южно-курильск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кунашир (остров), южно-курильск, российская академия наук, курильск, происшествия

У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

10:01 09.07.2020 (обновлено: 13:16 09.07.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясения магнитудой 5,4 произошло в четверг в 16.13 (8.13 мск) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 45,5 градуса северной широты и 149,8 восточной долготы — в 153 километрах восточнее города Курильск на Итурупе. Очаг располагался на глубине 143 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Курильска и села Рейдово на Итурупе, в Южно-Курильске на Кунашире – до 2 баллов. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
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Кунашир (остров)Южно-КурильскРоссийская академия наукКурильскПроисшествия
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