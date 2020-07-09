У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

"Землетрясения магнитудой 5,4 произошло в четверг в 16.13 (8.13 мск) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 45,5 градуса северной широты и 149,8 восточной долготы — в 153 километрах восточнее города Курильск на Итурупе. Очаг располагался на глубине 143 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.