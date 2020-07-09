В Москве проведут следственные действия с Фургалом

"В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия", - сказала Петренко.

Ранее в СК РФ сообщили, что Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте. Он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.