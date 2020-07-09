https://ria.ru/20200709/1574094412.html
В Москве проведут следственные действия с Фургалом
Следственные действия с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом будут проводиться в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:52
2020-07-09T09:52
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
амурская область
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:169:2457:1551_1400x0_80_0_0_170b2f30da823ea05b4d4b6130214c62.jpg
https://ria.ru/20200709/1574093249.html
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:169:2457:1551_1400x0_80_0_0_170b2f30da823ea05b4d4b6130214c62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:0:2457:1844_1400x0_80_0_0_46ca8d229c907eb4e9a3cdead39c7e7c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_471:0:1965:1494_1400x0_80_0_0_def47d00a81fd767784a82d036abee6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, амурская область, хабаровский край