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В Москве проведут следственные действия с Фургалом
Следственные действия с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом будут проводиться в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:52
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
амурская область
хабаровский край
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москва
амурская область
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, амурская область, хабаровский край

В Москве проведут следственные действия с Фургалом

09:52 09.07.2020
2270
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственные действия с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом будут проводиться в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным ведомства, он задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
"В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия", - сказала Петренко.
Ранее в СК РФ сообщили, что Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте. Он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСветлана ПетренкоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАмурская областьХабаровский край
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