Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, снова обновило исторический рекорд, достигнув 182,6 миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
Это уже второй рекорд с начала месяца — 2 июля, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса подскочило до 171,6 миллиарда долларов.
Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — накануне она выросла на 2,7 процента, до рекордных 3081,11 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,54 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1 процента акций Amazon. Он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.
В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым человеком, чье состояние превысит триллион долларов. Это может произойти уже в 2026 году.
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