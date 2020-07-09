Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574094374.html
Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд
Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, снова обновило исторический рекорд, достигнув 182,6 миллиарда долларов, пишет журнал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:48
джефф безос
forbes
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_0:0:4345:2444_1400x0_80_0_0_a68f07831d32cbe309dc24ecef1de1be.jpg
https://ria.ru/20200630/1573664246.html
https://ria.ru/20200213/1564633013.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_0:0:4345:2444_1400x0_80_0_0_a68f07831d32cbe309dc24ecef1de1be.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_418:0:4345:2945_1400x0_80_0_0_9c28de9459dda12e67c862f5cf3912b7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_1207:0:4152:2945_1400x0_80_0_0_c88c654af91b3f0509211ad67213a22c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джефф безос, forbes, в мире

Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд

09:51 09.07.2020 (обновлено: 12:48 09.07.2020)
4824
© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, снова обновило исторический рекорд, достигнув 182,6 миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
Это уже второй рекорд с начала месяца — 2 июля, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса подскочило до 171,6 миллиарда долларов.
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
30 июня, 10:15Распространение нового коронавируса
В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — накануне она выросла на 2,7 процента, до рекордных 3081,11 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,54 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1 процента акций Amazon. Он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.
В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым человеком, чье состояние превысит триллион долларов. Это может произойти уже в 2026 году.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
13 февраля, 06:11
СМИ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 миллионов
4118103777
Обсудить 7
Джефф БезосForbesВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Юлия Галямина
Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
Полиция в Паттайе
В Паттайе нашли тело россиянина
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
Мирослава с родителями
Спасти российскую девочку может единственный в мире специалист
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Мама ругает сына
Ошибки в изучении иностранного, которые совершают почти все
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния