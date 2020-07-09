Состояние самого богатого в мире человека вновь обновило рекорд

Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — накануне она выросла на 2,7 процента, до рекордных 3081,11 доллара за штуку, а капитализация компании поднялась до 1,54 триллиона долларов. Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1 процента акций Amazon. Он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.