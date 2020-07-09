Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Момент посадки задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на борт до Москвы попал на видео.
На кадрах видно, как он выходит из автомобиля в сопровождении сотрудников спецслужб и поднимается на борт.
Ранее близкий к следствию источник сообщил РИА Новости, что Фургала отправили в Москву. По его словам, вопрос о мере пресечения, скорее всего, будет рассматривать Басманный суд.
Дело Сергея Фургала
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации покушений на убийства и убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области. Его задержали в рамках дела против банды, причастной к совершению особо тяжких преступлений в 2004-2005 годах. Ранее по этому делу арестовали четырех человек.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Фургала подозревают в заказе убийства конкурента. На него как на заказчика указали другие фигуранты этого дела, которых арестовали еще в прошлом году. В частности, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори.
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Вчера, 09:27СК раскрыл подробности дела Фургала