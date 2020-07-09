Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574094310.html
Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву
Момент посадки задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на борт до Москвы попал на видео. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:36
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574094577_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7f665898f9a53cd0be5ff8359051d580.jpg
https://ria.ru/20200709/1574093249.html
3
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Губернатора Хабаровского края везут в Москву. Кадры СК
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.
2020-07-09T09:59
true
PT0M12S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574094577_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7f665898f9a53cd0be5ff8359051d580.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574094577_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_715d1a9839e57aa786b85113f145c06a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574094577_239:0:599:360_1400x0_80_0_0_7d654d09893fa3dcc2059d33ab232a6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву

09:59 09.07.2020 (обновлено: 11:36 09.07.2020)
11094
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Момент посадки задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на борт до Москвы попал на видео.
На кадрах видно, как он выходит из автомобиля в сопровождении сотрудников спецслужб и поднимается на борт.
Ранее близкий к следствию источник сообщил РИА Новости, что Фургала отправили в Москву. По его словам, вопрос о мере пресечения, скорее всего, будет рассматривать Басманный суд.

Дело Сергея Фургала

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации покушений на убийства и убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области. Его задержали в рамках дела против банды, причастной к совершению особо тяжких преступлений в 2004-2005 годах. Ранее по этому делу арестовали четырех человек.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Фургала подозревают в заказе убийства конкурента. На него как на заказчика указали другие фигуранты этого дела, которых арестовали еще в прошлом году. В частности, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори.
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 09:27
СК раскрыл подробности дела Фургала
311410417
Обсудить 3
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
СК раскрыл подробности дела Фургала
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Сергей Фургал
Политолог прокомментировал задержание главы Хабаровского края Фургала
Сергей Фургал
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
К депутату Галяминой пришли с обыском
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Фургал не признал вину
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Сергей Фургал
Стала известна информация о собственности Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния