Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву

На кадрах видно, как он выходит из автомобиля в сопровождении сотрудников спецслужб и поднимается на борт.

Дело Сергея Фургала

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Фургала подозревают в заказе убийства конкурента. На него как на заказчика указали другие фигуранты этого дела, которых арестовали еще в прошлом году. В частности, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори.