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СК раскрыл подробности дела Фургала
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверяют на причастность к криминалу в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщила официальный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:11
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав шпорт
москва
амурская область
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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Надеюсь доведут дело до конца и он не получит условный срок или штраф. А то наши судьи могут удивить.
116
Кто там сталинские времена просил,получите распишитесь.
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москва
амурская область
хабаровский край
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
2020-07-09T09:27
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав шпорт, москва, амурская область, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

СК раскрыл подробности дела Фургала

09:27 09.07.2020 (обновлено: 10:11 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверяют на причастность к криминалу в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее его задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Главу субъекта подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
"При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", — уточнила Петренко.
Следственные действия будут проходить в Москве.
Сергей Фургал
Вчера, 09:39Сказано в эфире
Неожиданно и шокирующе. Коллеги о задержании главы Хабаровского краяЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации серии покушений и убийств стало полной неожиданностью для его однопартийцев.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
В партии заявили, что задержание Фургала стало неожиданностью, исключать его пока не собираются.
Сергей Фургал
Вчера, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
20725020714105
Обсудить 16
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ШпортМоскваАмурская областьУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь доведут дело до конца и он не получит условный срок или штраф. А то наши судьи могут удивить.
9 июля, 09:32
Арсений Новиков
305010035
Кто там сталинские времена просил,получите распишитесь.
9 июля, 10:03
Виталий Чесноков
54330128
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