СК раскрыл подробности дела Фургала

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверяют на причастность к криминалу в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее его задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Главу субъекта подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
"При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", — уточнила Петренко.
Следственные действия будут проходить в Москве.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
В партии заявили, что задержание Фургала стало неожиданностью, исключать его пока не собираются.