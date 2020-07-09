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В Казахстане не хватает 1,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом
Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом, заявила в четверг заместитель министра РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:27
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане не хватает 1,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом

09:27 09.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 июл - РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом, заявила в четверг заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният.
Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.
"На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч - врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч - врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1400, а средних медработников - 1700", - сказала Гиният на брифинге.
Она отметила, что не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе. По ее словам, незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой медицинской помощи
6 июля, 16:33Распространение нового коронавируса
Москва направила врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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