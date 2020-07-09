В Казахстане не хватает 1,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом

"На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч - врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч - врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1400, а средних медработников - 1700", - сказала Гиният на брифинге.