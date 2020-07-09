СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

По ее словам, речь идет о преступлениях, совершенных на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Минувшей ночью стало известно, что Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки, причастной к преступлениям против бизнесменов. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, хабаровского губернатора подозревают в организации двух убийств.