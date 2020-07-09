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СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:42
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

09:23 09.07.2020 (обновлено: 10:42 09.07.2020)
39846
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, речь идет о преступлениях, совершенных на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.
Минувшей ночью стало известно, что Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки, причастной к преступлениям против бизнесменов. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, хабаровского губернатора подозревают в организации двух убийств.
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинения, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Сергей Фургал
Вчера, 09:54
Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
15913107774
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Что за чушь. Просто бандюки 90-х "вросли" во власть. Вот их теперь и выковыривают из дальних нор. И долго еще будут, даже, если за них Вы вступаетесь.
9 июля, 09:41
elya.velichutina
82210018
Нельзя работать эффективнее Москвы. Неположено. Работаешь лучше – будь готов, что к тебе рано или поздно постучат.
9 июля, 09:35
kkristallovich_r
45200154
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