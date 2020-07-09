https://ria.ru/20200709/1574092956.html
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:23
2020-07-09T10:42
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_788b759b4832907912cc56043aba3666.jpg
https://ria.ru/20200709/1574094245.html
elya.velichutina
Что за чушь. Просто бандюки 90-х "вросли" во власть. Вот их теперь и выковыривают из дальних нор. И долго еще будут, даже, если за них Вы вступаетесь.
103
kristallovich_r
Нельзя работать эффективнее Москвы. Неположено. Работаешь лучше – будь готов, что к тебе рано или поздно постучат.
102
21
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_788b759b4832907912cc56043aba3666.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_97496716bcd3dbaf4f58e62a157f3ce2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_220:391:1877:2048_1400x0_80_0_0_6853417364d7d16178faed295cd9beb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия