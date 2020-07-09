Источник: меру пресечения Фургалу скорее всего выберет Басманный суд

Ранее сообщалось, что в суды Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска документов в отношении Фургала на избрание меры пресечения не поступало, а источник агентства рассказал, что губернатора отправили в Москву.

В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.