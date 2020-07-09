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Источник: меру пресечения Фургалу скорее всего выберет Басманный суд
Меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному по подозрению в организации убийств, будет избирать суд в Москве, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:27
уголовное дело сергея фургала
евстратий зоря
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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хабаровский край
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РИА Новости
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
2020-07-09T09:15
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уголовное дело сергея фургала, евстратий зоря, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Источник: меру пресечения Фургалу скорее всего выберет Басманный суд

09:15 09.07.2020 (обновлено: 09:27 09.07.2020)
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ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному по подозрению в организации убийств, будет избирать суд в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Меру пресечения для Фургала определит суд в Москве, с большой долей вероятности - Басманный", - сказал собеседник агентства.
Сергей Фургал
Вчера, 08:20
Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
Ранее сообщалось, что в суды Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска документов в отношении Фургала на избрание меры пресечения не поступало, а источник агентства рассказал, что губернатора отправили в Москву.
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Ряд дальневосточных СМИ предположили связь дела Фургала с расследованием против его бывшего делового партнера - экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
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Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаЕвстратий ЗоряСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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