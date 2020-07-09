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https://ria.ru/20200709/1574092529.html
Прокуратура Ульяновска помогла 708 медикам получить выплаты за COVID-19
Прокуратура добилась начисления выплат за май и июнь 708 сотрудникам Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска на сумму более 10,7 миллиона... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, ульяновская область, ульяновск

Прокуратура Ульяновска помогла 708 медикам получить выплаты за COVID-19

09:11 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура добилась начисления выплат за май и июнь 708 сотрудникам Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска на сумму более 10,7 миллиона рублей за работу с людьми из групп риска заражения коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее прокуратура региона сообщала о проведении проверок, в ходе которых выявляются многочисленные нарушения в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области. Так, по данным надзорного ведомства, в Центральной клинической медико-санитарной части доплаты не были начислены 708 работникам, оказывавшим в мае и июне медпомощь людям из групп риска заражения коронавирусом.
"В результате общая сумма неначисленных финансовых ресурсов превысила 10,7 миллиона рублей. Прокурор Засвияжского района Ульяновска внес представление об устранении нарушений. В результате указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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