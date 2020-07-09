Прокуратура Ульяновска помогла 708 медикам получить выплаты за COVID-19

"В результате общая сумма неначисленных финансовых ресурсов превысила 10,7 миллиона рублей. Прокурор Засвияжского района Ульяновска внес представление об устранении нарушений. В результате указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении.