Прокуратура Ульяновска помогла 708 медикам получить выплаты за COVID-19

САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура добилась начисления выплат за май и июнь 708 сотрудникам Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска на сумму более 10,7 миллиона рублей за работу с людьми из групп риска заражения коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее прокуратура региона сообщала о проведении проверок, в ходе которых выявляются многочисленные нарушения в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области. Так, по данным надзорного ведомства, в Центральной клинической медико-санитарной части доплаты не были начислены 708 работникам, оказывавшим в мае и июне медпомощь людям из групп риска заражения коронавирусом.
"В результате общая сумма неначисленных финансовых ресурсов превысила 10,7 миллиона рублей. Прокурор Засвияжского района Ульяновска внес представление об устранении нарушений. В результате указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - говорится в сообщении.
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