Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств, является фейком, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
В четверг в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный главой государства, о назначении врио губернатора края Анатолия Борисовича Латухина.
"Это фейк", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил при этом, что человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства края.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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