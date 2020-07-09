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Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком
Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:04
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
вячеслав шпорт
амурская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, вячеслав шпорт, амурская область, хабаровский край, происшествия

Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком

09:04 09.07.2020
12998
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств, является фейком, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
В четверг в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный главой государства, о назначении врио губернатора края Анатолия Борисовича Латухина.
Сергей Фургал
Вчера, 08:20
Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
"Это фейк", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил при этом, что человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства края.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 03:57
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
1242019
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФВячеслав ШпортАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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