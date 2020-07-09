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В ЛДПР прокомментировали задержание главы Хабаровского края
Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала стало неожиданностью, в ЛДПР это пока не обсуждали, заявил РИА Новости в четверг сенатор Сергей Калашников. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:02
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
вячеслав шпорт
москва
амурская область
хабаровский край
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, вячеслав шпорт, москва, амурская область, хабаровский край

В ЛДПР прокомментировали задержание главы Хабаровского края

08:48 09.07.2020 (обновлено: 12:02 09.07.2020)
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© Фото : ЛДПРСергей Фургал
Сергей Фургал
© Фото : ЛДПР
Сергей Фургал . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала стало неожиданностью, в ЛДПР это пока не обсуждали, заявил РИА Новости в четверг сенатор Сергей Калашников.
"Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью", - сказал политик. Он отметил, что на партийных мероприятиях ЛДПР "это не обсуждалось".
"Я работал с Сергеем Фургалом в Госдуме VI созыва, у меня остались хорошие впечатления о нем", - добавил законодатель.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Сергей Фургал
Вчера, 08:20
Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФВячеслав ШпортМоскваАмурская областьХабаровский край
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