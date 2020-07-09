В ЛДПР прокомментировали задержание главы Хабаровского края

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала стало неожиданностью, в ЛДПР это пока не обсуждали, заявил РИА Новости в четверг сенатор Сергей Калашников.
"Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью", - сказал политик. Он отметил, что на партийных мероприятиях ЛДПР "это не обсуждалось".
"Я работал с Сергеем Фургалом в Госдуме VI созыва, у меня остались хорошие впечатления о нем", - добавил законодатель.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.