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Калашников не исключил участие ЛДПР в выборах главы Хабаровского края
ЛДПР может выставить своего кандидата на выборах губернатора Хабаровского края после ареста представителя партии Сергея Фургала, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:39
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
сергей калашников
амурская область
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, сергей калашников, амурская область, хабаровский край, политика

Калашников не исключил участие ЛДПР в выборах главы Хабаровского края

08:39 09.07.2020
503
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Калашников
Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ЛДПР может выставить своего кандидата на выборах губернатора Хабаровского края после ареста представителя партии Сергея Фургала, заявил РИА Новости в четверг сенатор Сергей Калашников.
Глава Хабаровского края Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Вчера, 08:20
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"Наша партия участвует во всех выборах, не исключаю, что мы представим своего кандидата на выборах в сентябре в Хабаровском крае, тем более после оглушительной победы в заксобрании региона", - отметил Калашников.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРСергей КалашниковАмурская областьХабаровский крайПолитика
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