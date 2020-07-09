https://ria.ru/20200709/1574091614.html
Калашников не исключил участие ЛДПР в выборах главы Хабаровского края
ЛДПР может выставить своего кандидата на выборах губернатора Хабаровского края после ареста представителя партии Сергея Фургала, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:39
2020-07-09T08:39
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
сергей калашников
амурская область
хабаровский край
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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