Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог

ХАБАРОВСК, 9 июл - РИА Новости. Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала не связано с политическими процессами и его работой в регионе в качестве губернатора, считает заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Наталья Коломейцева.
"Я не думаю, что это (задержание) связано с работой Фургала в должности губернатора. В этой части у Фургала есть как промахи, так и достижения. У президента есть достаточно полномочий, чтобы "уволить" его за утрату доверия в случае, если бы тот не справлялся со своими обязанностями. Поэтому я не связываю произошедшее с какими-то иными процессами, нежели озвучено СК РФ", - сказала Коломейцева РИА Новости.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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