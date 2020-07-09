Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог

"Я не думаю, что это (задержание) связано с работой Фургала в должности губернатора. В этой части у Фургала есть как промахи, так и достижения. У президента есть достаточно полномочий, чтобы "уволить" его за утрату доверия в случае, если бы тот не справлялся со своими обязанностями. Поэтому я не связываю произошедшее с какими-то иными процессами, нежели озвучено СК РФ", - сказала Коломейцева РИА Новости.