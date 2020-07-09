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Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
Мэрия Хабаровска не получала заявок на проведение митинга в поддержу задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Сергей Фургала, но и не... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
вячеслав шпорт
амурская область
хабаровск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, вячеслав шпорт, амурская область, хабаровск, происшествия

Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала

07:46 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Мэрия Хабаровска не получала заявок на проведение митинга в поддержу задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Сергей Фургала, но и не одобрит его, так как все массовые мероприятия запрещены из-за коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в мэрии.
После задержания губернатора его региональные сторонники открыли сбор подписей в поддержку Фургала, петицию в его защиту на платформе change.org за несколько часов подписали около трех тысяч человек.
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"Заявки к нам не поступало о проведении митинга. Но даже если бы и поступила, ее отклонят, потому что из-за коронавируса действует запрет на проведение массовых мероприятий", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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