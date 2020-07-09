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Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Глава Хабаровского края Сергей Фургал за два года на посту не принес кардинальных изменений в экономическую ситуацию в регионе, но приобрел популярность среди... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:13
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
вячеслав шпорт
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, вячеслав шпорт, хабаровский край, политика

Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края

07:13 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Глава Хабаровского края Сергей Фургал за два года на посту не принес кардинальных изменений в экономическую ситуацию в регионе, но приобрел популярность среди местных жителей, сообщил РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.
"Если посмотреть, что произошло за два года, то действующая власть работала с ситуативной повесткой. Проводилась политика "латания дыр", не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, также ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм", - сказал агентству эксперт.
По его словам, изначально команда Фургала ставила задачей поддержание имиджа одного человека – самого главы региона. "С ней они справились на "пять". У Фургала есть высокая поддержка населения. Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения. Населению в силу объективных причин нравилось, что с ними общаются напрямую в Instagram, и власти этим пользовались, чтобы удержать позиции", - отметил политолог.
Сергей Фургал
05:51
Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат
Он добавил, что в случае отстранения Фургала новому руководителю региона придется решать проблемы, которые накопились за последние годы.
"Кадровая скамейка в регионе ограничена, и оптимальным решением, на мой взгляд, было бы назначение (на пост губернатора - ред.) беспартийного человека со стороны", - добавил он.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
03:23
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
4222014
Обсудить 4
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФВячеслав ШпортХабаровский крайПолитика
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