https://ria.ru/20200709/1574089426.html
Названы туристические места в России, конкурирующие с зарубежными
Главными туристическими местами России для летнего отпуска, способными составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, россияне считают Сочи, Крым... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:02
2020-07-09T07:29
туризм
байкал
москва
сочи
республика крым
санкт-петербург
казань
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https://ria.ru/20200623/1573356458.html
байкал
москва
сочи
республика крым
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155854/64/1558546401_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa14f2e09fa4cb8f63081e165d641e51.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, москва, сочи, республика крым, санкт-петербург, казань