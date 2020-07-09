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Туризм
https://ria.ru/20200709/1574089426.html
Названы туристические места в России, конкурирующие с зарубежными
Главными туристическими местами России для летнего отпуска, способными составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, россияне считают Сочи, Крым... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:29
туризм
байкал
москва
сочи
республика крым
санкт-петербург
казань
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байкал
москва
сочи
республика крым
санкт-петербург
казань
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байкал, москва, сочи, республика крым, санкт-петербург, казань

Названы туристические места в России, конкурирующие с зарубежными

07:02 09.07.2020 (обновлено: 07:29 09.07.2020)
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© Фото предоставлено АНО «РОСГОНКИ»Вид на трассу Гран-при "Формулы-1" в Сочи
Вид на трассу Гран-при Формулы-1 в Сочи
© Фото предоставлено АНО «РОСГОНКИ»
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главными туристическими местами России для летнего отпуска, способными составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, россияне считают Сочи, Крым и Санкт-Петербург, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)", — сказано в исследовании.

Конкурентными местами летнего отдыха внутри России 13% респондентов также считают озеро Байкал, 11% опрошенных назвали Алтай, а еще по 9% — Казань и Москву.
В целом проводить летний отпуск 42% россиян намерены дома или на дачном участке, российские курорты планируют посетить 26% респондентов, 15% опрошенных отправятся в новые для себя места в России, а еще 6% — в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов. При этом 19% россиян вовсе не планируют брать отпуск.
Исследование проведено 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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ТуризмБайкалМоскваСочиРеспублика КрымСанкт-ПетербургКазань
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