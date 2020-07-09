Названы туристические места в России, конкурирующие с зарубежными

"В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)", — сказано в исследовании.

В целом проводить летний отпуск 42% россиян намерены дома или на дачном участке, российские курорты планируют посетить 26% респондентов, 15% опрошенных отправятся в новые для себя места в России, а еще 6% — в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов. При этом 19% россиян вовсе не планируют брать отпуск.