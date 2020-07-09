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Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции
Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:58
олег шишов
российская академия наук
приморский краевой суд
мостовик
владивосток
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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олег шишов, российская академия наук, приморский краевой суд, мостовик, владивосток, происшествия

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

06:57 09.07.2020 (обновлено: 07:58 09.07.2020)
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© РИА Новости / Валерия Кузора / Перейти в фотобанкОкеанариум на острове Русский
Океанариум на острове Русский
© РИА Новости / Валерия Кузора
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Океанариум на острове Русский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

"В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова", — сказала собеседница.

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Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". По версии СК, 30 марта подозреваемый получил через посредника от предпринимателя 2 миллиона рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения. 8 июля он получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После этого подозреваемого и посредника задержали сотрудники ФСБ.
В отношении второго фигуранта также возбуждено дело за посредничество во взяточничестве.
Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. Деньги в размере 2 миллионов рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.
Источник сообщил РИА Новости, что в общей сложности Логинов рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около девяти миллионов рублей.

Приморский океанариум и предыдущие дела

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" — филиал ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения РАН. Логинов стал директором учреждения в 2018 году.
Ранее, в ноябре 2015-го, суд приговорил замдиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам лишения свободы за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.
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По обвинению в растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума к 12 годам колонии приговорили экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского.
По делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходил и экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов. Его осудили, весной 2017 года он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.
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Олег ШишовРоссийская академия наукПриморский краевой судМостовикВладивостокПроисшествия
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