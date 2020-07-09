Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Директора Приморского океанариума во Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

"В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова", — сказала собеседница.

Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". По версии СК, 30 марта подозреваемый получил через посредника от предпринимателя 2 миллиона рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения. 8 июля он получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После этого подозреваемого и посредника задержали сотрудники ФСБ.

В отношении второго фигуранта также возбуждено дело за посредничество во взяточничестве.

Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. Деньги в размере 2 миллионов рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

Источник сообщил РИА Новости, что в общей сложности Логинов рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около девяти миллионов рублей.

Приморский океанариум и предыдущие дела

Приморский океанариум " — филиал ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения РАН . Логинов стал директором учреждения в 2018 году. Научно-образовательный комплекс "" — филиал ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения. Логинов стал директором учреждения в 2018 году.

Ранее, в ноябре 2015-го, суд приговорил замдиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам лишения свободы за подкуп при организации работ по благоустройству Приморского океанариума.

По обвинению в растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума к 12 годам колонии приговорили экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского.