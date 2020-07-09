Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574089249.html
В Казахстане выявили почти две тысячи новых случаев COVID-19
Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
карагандинская область
атырауская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_ee06f65e6b66bdde869160f8c4c11367.jpg
https://ria.ru/20200709/1574089222.html
карагандинская область
атырауская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_ee06f65e6b66bdde869160f8c4c11367.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_146:0:2875:2047_1400x0_80_0_0_b1c54a5dddf314d2b8d131f6e7980534.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_487:0:2534:2047_1400x0_80_0_0_0c001077fbe8bfd96270109e6b131eaa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, карагандинская область, атырауская область, казахстан, в мире

В Казахстане выявили почти две тысячи новых случаев COVID-19

06:44 09.07.2020
443
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 9 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021, сообщила в четверг межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
06:43Распространение нового коронавируса
В Германии выявили 442 новых случая COVID-19
"Зарегистрированы 1962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 753, бессимптомных носителей - 1209", - говорится в сообщении МВК в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (658), Алма-Ате (177) и Карагандинской области (150).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
002103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Карагандинская областьАтырауская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили девять случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 442 новых случая COVID-19
Медицинский работник в окне больницы
В Бурятии выявили 41 новый случай COVID-19
Сотрудник МЧС России
В Хабаровском крае вышедшая из берегов река затопила 16 домов
SoftBank
СМИ: японец, который якобы передал данные России, получил условный срок
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Вид на трассу Гран-при Формулы-1 в Сочи
Названы туристические места в России, конкурирующие с зарубежными
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
Дело Фургала может быть продолжением дела Мистрюкова, сообщают СМИ
Глобальное потепление
Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
В КНР заявили о самом серьезном вызове в отношениях с США
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Эксперт рассказал, что стали покупать состоятельные британцы в пандемию
Руки в наручниках
Источник сообщил подробности задержания директора Приморского океанариума
Океанариум на острове Русский
Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Крыму обвинили Киев в затягивании суда по "скифскому золоту"
08:17Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:15В Краснодаре ликвидировали последствия ливня
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
Лента новостейМолния