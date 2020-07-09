В Казахстане выявили почти две тысячи новых случаев COVID-19

АЛМА-АТА, 9 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021, сообщила в четверг межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.
"Зарегистрированы 1962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 753, бессимптомных носителей - 1209", - говорится в сообщении МВК в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (658), Алма-Ате (177) и Карагандинской области (150).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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