Эксперт рассказал, что стали покупать состоятельные британцы в пандемию

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Пандемия коронавируса сместила интерес покупателей в люксовом сегменте с одежды на товары, полезные для здоровья и повышающие качество жизни, рассказал в интервью РИА Новости директор по оценке Пандемия коронавируса сместила интерес покупателей в люксовом сегменте с одежды на товары, полезные для здоровья и повышающие качество жизни, рассказал в интервью РИА Новости директор по оценке британской консалтинговой компании Brand Finance Алекс Хейг.

"В целом, учитывая экономическую неопределенность, ограничивающую покупательную способность среднего класса, покупатели ищут более доступный люкс, ждут акций и скидок. Люксовый секонд-хэнд также переживает возрождение", - сказал Хейг.

"С точки зрения трендов, мы наблюдаем смещение покупательских предпочтений с одежды на здоровье. Люксовые продукты для кожи, биодобавки и оборудование для фитнеса – спрос на эти товары растет, поскольку большее количество покупателей сейчас на фоне пандемии думают о своем здоровье", - отметил собеседник агентства.

Хейг отметил также, что локдаун, во время которого большинство покупок совершалось по интернету, повлиял на изменение покупательских ожиданий.

"Хотя ограничения снимаются и магазины готовятся к реализации мер безопасности и социального дистанцирования, многие клиенты продолжат покупать через интернет, и ждут от своих любимых брендов обеспечения более гладкого процесса. Это большая перемена для индустрии, в которой прежде доминировали физические продажи в бутиках и универмагах", - пояснил Хейг.

Также, отмечает директор по оценке Brand Finance, в нынешних условиях люксовому сектору особенно важно работать над расширением местной клиентской базы.

"Британский люксовый сектор годами опирался на покупателей из-за рубежа: с Ближнего Востока, из России, США и Китая. Британским люксовым брендам и продавцам нужно адаптироваться к нынешней ситуации, обеспечивая качественный сервис онлайн, продвигая шоппинг-туризм по мере снятия ограничений на поездки, и наращивая местную клиентскую базу", - отметил Хейг.

В целом, по его мнению, люксовому сегменту легче приспособиться к новым правилам и ограничениям, чем другим сферам рынка.