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Эксперт рассказал, что стали покупать состоятельные британцы в пандемию
Пандемия коронавируса сместила интерес покупателей в люксовом сегменте с одежды на товары, полезные для здоровья и повышающие качество жизни, рассказал в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T06:41
коронавирус covid-19
великобритания
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, общество

Эксперт рассказал, что стали покупать состоятельные британцы в пандемию

05:55 09.07.2020 (обновлено: 06:41 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Пандемия коронавируса сместила интерес покупателей в люксовом сегменте с одежды на товары, полезные для здоровья и повышающие качество жизни, рассказал в интервью РИА Новости директор по оценке британской консалтинговой компании Brand Finance Алекс Хейг.
"В целом, учитывая экономическую неопределенность, ограничивающую покупательную способность среднего класса, покупатели ищут более доступный люкс, ждут акций и скидок. Люксовый секонд-хэнд также переживает возрождение", - сказал Хейг.
"С точки зрения трендов, мы наблюдаем смещение покупательских предпочтений с одежды на здоровье. Люксовые продукты для кожи, биодобавки и оборудование для фитнеса – спрос на эти товары растет, поскольку большее количество покупателей сейчас на фоне пандемии думают о своем здоровье", - отметил собеседник агентства.
Хейг отметил также, что локдаун, во время которого большинство покупок совершалось по интернету, повлиял на изменение покупательских ожиданий.
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"Хотя ограничения снимаются и магазины готовятся к реализации мер безопасности и социального дистанцирования, многие клиенты продолжат покупать через интернет, и ждут от своих любимых брендов обеспечения более гладкого процесса. Это большая перемена для индустрии, в которой прежде доминировали физические продажи в бутиках и универмагах", - пояснил Хейг.
Также, отмечает директор по оценке Brand Finance, в нынешних условиях люксовому сектору особенно важно работать над расширением местной клиентской базы.
"Британский люксовый сектор годами опирался на покупателей из-за рубежа: с Ближнего Востока, из России, США и Китая. Британским люксовым брендам и продавцам нужно адаптироваться к нынешней ситуации, обеспечивая качественный сервис онлайн, продвигая шоппинг-туризм по мере снятия ограничений на поездки, и наращивая местную клиентскую базу", - отметил Хейг.
В целом, по его мнению, люксовому сегменту легче приспособиться к новым правилам и ограничениям, чем другим сферам рынка.
"Хотя люксовый рынок особенно уязвим перед лицом проблем, связанных с сокращением числа поездок, у него есть уникальная возможность приспособиться к ограничениям, связанным с социальным дистанцированием. Благодаря высокому уровню персонализации услуг и большой прибыли от каждой покупки, магазины люксовых товаров могут легко адаптироваться к нормам социального дистанцирования и гигиеническим мерам, соблюдение которых дается брендам масс-маркета не так легко", - указал Хейг.
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