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Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали в четверг, накануне выступал с отчетом перед депутатами краевой законодательной думы, был спокоен РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:51
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат

05:51 09.07.2020
4158
© Фото : ЛДПРСергей Фургал
Сергей Фургал
© Фото : ЛДПР
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали в четверг, накануне выступал с отчетом перед депутатами краевой законодательной думы, был спокоен и позитивен, сообщил РИА Новости лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Сергей Ильин.
Фургала задержали в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"О возбуждении дела узнал из СМИ и на сайте СК. Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало", - сказал Ильин.
Он отметил, что ранее в интернете много слухов и домыслов ходило о губернаторе. "Скоро узнаем обоснованность всего этого, потому что будут предъявлены какие то факты и доказательства", - сказал он.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
03:23
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
8362514
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
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