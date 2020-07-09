Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали в четверг, накануне выступал с отчетом перед депутатами краевой законодательной думы, был спокоен и позитивен, сообщил РИА Новости лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Сергей Ильин.
Фургала задержали в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"О возбуждении дела узнал из СМИ и на сайте СК. Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало", - сказал Ильин.
Он отметил, что ранее в интернете много слухов и домыслов ходило о губернаторе. "Скоро узнаем обоснованность всего этого, потому что будут предъявлены какие то факты и доказательства", - сказал он.