Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат

"О возбуждении дела узнал из СМИ и на сайте СК. Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало", - сказал Ильин.