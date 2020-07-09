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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
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Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с "Восточного"
Астрофизическую космическую обсерваторию "Гамма-400" для наблюдения за источниками гамма-излучения во Вселенной планируется вывести на орбиту ракетой-носителем... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:27
хочу стать космонавтом
владимир колмыков
космос - риа наука
ангара (ракета)
российская академия наук
московский инженерно-физический институт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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владимир колмыков, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, московский инженерно-физический институт

Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с "Восточного"

05:27 09.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Juric.P, НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "ГАММА-400"
Космическая обсерватория ГАММА-400
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Juric.P, НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Астрофизическую космическую обсерваторию "Гамма-400" для наблюдения за источниками гамма-излучения во Вселенной планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома "Восточный", сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
"Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета "Зенит". Потом стали обсуждать наш "Протон". Сейчас принято решение, что "Гамма-400" полетит на "Ангаре" с "Восточного", - сказал агентству Гальпер.
По его словам, обсерваторию планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту, чтобы выйти за пределы радиационного пояса Земли. "А потом эта орбита превратится в круговую с высотой 200-300 тысяч километров из-за влияния Земли и Луны", - пояснил ученый.
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Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.
Помимо Физического института РАН и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр – НИИ системных исследований.
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Хочу стать космонавтомВладимир КолмыковКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наукМосковский инженерно-физический институт
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