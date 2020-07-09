Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с "Восточного"

"Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета "Зенит". Потом стали обсуждать наш "Протон". Сейчас принято решение, что "Гамма-400" полетит на "Ангаре" с "Восточного", - сказал агентству Гальпер.

По его словам, обсерваторию планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту, чтобы выйти за пределы радиационного пояса Земли. "А потом эта орбита превратится в круговую с высотой 200-300 тысяч километров из-за влияния Земли и Луны", - пояснил ученый.