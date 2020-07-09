Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с "Восточного"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Астрофизическую космическую обсерваторию "Гамма-400" для наблюдения за источниками гамма-излучения во Вселенной планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома "Восточный", сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
"Раньше предполагалось, что это будет украинская ракета "Зенит". Потом стали обсуждать наш "Протон". Сейчас принято решение, что "Гамма-400" полетит на "Ангаре" с "Восточного", - сказал агентству Гальпер.
По его словам, обсерваторию планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту, чтобы выйти за пределы радиационного пояса Земли. "А потом эта орбита превратится в круговую с высотой 200-300 тысяч километров из-за влияния Земли и Луны", - пояснил ученый.
Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.