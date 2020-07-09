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Новое оружие России
https://ria.ru/20200709/1574088737.html
В России запускают в серию пистолетные патроны повышенного могущества
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") запускает серийное производство новых пистолетных патронов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:37
новое оружие россии
ростех
цнииточмаш
безопасность
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Заголовки пишут жертвы современного образования.
37
"повышенного могущества"))))))
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12
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, цнииточмаш, безопасность

В России запускают в серию пистолетные патроны повышенного могущества

05:23 09.07.2020 (обновлено: 05:37 09.07.2020)
2908
© Fotolia / bilderstoeckchenПистолет с боеприпасами
Пистолет с боеприпасами
© Fotolia / bilderstoeckchen
Пистолет с боеприпасами. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") запускает серийное производство новых пистолетных патронов повышенного могущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

"В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы "Удав" и предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав", — говорится в сообщении.

Первая из разработок — патрон повышенной пробиваемости, способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.
Вторая новинка — патрон с уменьшенной скоростью пули. Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.
Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков
16 июня, 03:08Новое оружие России
В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
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26 мая, 03:07Новое оружие России
Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
104289322181
Обсудить 12
Новое оружие РоссииРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
Популярные комментарии
Заголовки пишут жертвы современного образования.
9 июля, 06:14
Александр Ж
2830600
"повышенного могущества"))))))
9 июля, 06:04
sserj1679
5270101
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