В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич

"Надо быть особо внимательным как к самостоятельному сбору, так и приобретению уже собранных грибов или приготовленных из них солений или блюд, потому что в грибах содержатся токсины, воздействующие на клетку организма и вызывающие ее гибель. Причем это токсины совершенно разного спектра действия: одни воздействуют на печень, вторые — на головной мозг, третьи — на почки и так далее. Поэтому и спектр симптомов очень разный. И когда человек поел грибов, у него могут возникнуть диспептические явления — рвота, тошнота, слабость, одышка, иногда бывает тремор", — сказал Менделевич РИА Новости.

При наблюдении подобных симптомов, подчеркнул парламентарий, необходимо срочно обращаться к врачу. "Также при посещении врача очень важно помнить время приема пищи и вид грибов", — отметил он.

Менделевич пояснил, что при сборе необходимо тщательно выбирать место, учитывая экологическую составляющую и природные условия. В частности, не следует заниматься сбором у автотрасс или в засушливых местностях. Сами грибы нужно собирать только знакомые, нечервивые и неперезревшие. Депутат посоветовал следовать правилу "сомневаешься — проходи мимо".

"При походе на природу нужно также не забыть об одежде: она должна соответствовать погодным условиям и быть закрытой, чтобы уберечь от укусов клещей или насекомых. С собой в дорогу рекомендуется взять воду и средства связи на случай, если человек заблудится в лесу", — напомнил Менделевич.

Пробовать грибы без переработки нельзя ни в коем случае, подчеркнул врач, а во время готовки — не рисковать, экспериментируя с рецептами.

"Также я бы рекомендовал не съедать порцию грибов сразу, а попробовать небольшую порцию и понаблюдать за реакцией организма. Надо помнить, что при отравлении решающим фактором является доза токсина, и если грибов съедено немного, то врачи смогут быстрее вылечить пациента. В случае потребления большого объема риск летального исхода выше", — утверждает Менделевич.

Депутат напомнил, что покупать соления из грибов лучше только в тех пунктах продаж, где соблюдаются условия хранения, например, температурный режим. "Конечно же, также лучше проверить целостность упаковки и внимательно прочитать состав", — отметил собеседник агентства.