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В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:38
борис менделевич
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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борис менделевич, общество

В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов

05:21 09.07.2020 (обновлено: 05:38 09.07.2020)
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© Fotolia / mvi690 Лисички
Лисички
© Fotolia / mvi690
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
"Надо быть особо внимательным как к самостоятельному сбору, так и приобретению уже собранных грибов или приготовленных из них солений или блюд, потому что в грибах содержатся токсины, воздействующие на клетку организма и вызывающие ее гибель. Причем это токсины совершенно разного спектра действия: одни воздействуют на печень, вторые — на головной мозг, третьи — на почки и так далее. Поэтому и спектр симптомов очень разный. И когда человек поел грибов, у него могут возникнуть диспептические явления — рвота, тошнота, слабость, одышка, иногда бывает тремор", — сказал Менделевич РИА Новости.
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При наблюдении подобных симптомов, подчеркнул парламентарий, необходимо срочно обращаться к врачу. "Также при посещении врача очень важно помнить время приема пищи и вид грибов", — отметил он.
Менделевич пояснил, что при сборе необходимо тщательно выбирать место, учитывая экологическую составляющую и природные условия. В частности, не следует заниматься сбором у автотрасс или в засушливых местностях. Сами грибы нужно собирать только знакомые, нечервивые и неперезревшие. Депутат посоветовал следовать правилу "сомневаешься — проходи мимо".
"При походе на природу нужно также не забыть об одежде: она должна соответствовать погодным условиям и быть закрытой, чтобы уберечь от укусов клещей или насекомых. С собой в дорогу рекомендуется взять воду и средства связи на случай, если человек заблудится в лесу", — напомнил Менделевич.
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Пробовать грибы без переработки нельзя ни в коем случае, подчеркнул врач, а во время готовки — не рисковать, экспериментируя с рецептами.

"Также я бы рекомендовал не съедать порцию грибов сразу, а попробовать небольшую порцию и понаблюдать за реакцией организма. Надо помнить, что при отравлении решающим фактором является доза токсина, и если грибов съедено немного, то врачи смогут быстрее вылечить пациента. В случае потребления большого объема риск летального исхода выше", — утверждает Менделевич.

Депутат напомнил, что покупать соления из грибов лучше только в тех пунктах продаж, где соблюдаются условия хранения, например, температурный режим. "Конечно же, также лучше проверить целостность упаковки и внимательно прочитать состав", — отметил собеседник агентства.
"Особенно внимательными я попросил бы быть родителей. Как правило, детям не рекомендуется давать грибы, так как детский организм более чувствителен к токсинам. Надо понимать, что воздействие токсина рассчитывается на массу тела и учитывая в среднем вес детей, то в случае съедения взрослой порции грибов доза токсина в организме ребенка в среднем может быть чуть ли не в четыре раза больше. К тому же у детей, как правило, некоторые ферментные системы еще не сформированы, и это тоже является одним из факторов риска", — добавил он.
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