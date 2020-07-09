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Московская полиция рассказала, как избежать выпадения детей из окон
Полиция Москвы рассказала о правилах, как не допустить выпадения детей из окон, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что только с начала... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:49
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
дети
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, дети, общество

Московская полиция рассказала, как избежать выпадения детей из окон

04:49 09.07.2020
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© Depositphotos / onlyblacktv.bk.ruПодросток стоит у открытого окна
Подросток стоит у открытого окна
© Depositphotos / onlyblacktv.bk.ru
Подросток стоит у открытого окна. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полиция Москвы рассказала о правилах, как не допустить выпадения детей из окон, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что только с начала года (по данным на 2 июля) в городе произошло 20 таких случаев.
"Чаще всего они происходят от недосмотра или большой занятости родителей. К сожалению, в большинстве случаев дети получают тяжелую травму, которая сопровождается тяжкими последствиями для здоровья, что требует длительного лечения и восстановления. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу", - рассказали агентству в ГУ МВД столицы.
В полиции рекомендуют родителям придерживаться нескольких важных правил: не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты (ребенок может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого младенца), не оставлять мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник, а также следить за исправностью фурнитуры.
"Нельзя надеяться на режим микропроветривания на металлопластиковых окнах - из этого режима окно легко открыть даже случайно дернув за ручку. Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго пресекайте даже попытки таких игр", - рекомендуют в ведомстве.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
2 мая, 21:33
В Москве двое детей разбились, выпав из окна
1900202
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваДетиОбщество
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