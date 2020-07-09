Московская полиция рассказала, как избежать выпадения детей из окон

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полиция Москвы рассказала о правилах, как не допустить выпадения детей из окон, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что только с начала года (по данным на 2 июля) в городе произошло 20 таких случаев.
"Чаще всего они происходят от недосмотра или большой занятости родителей. К сожалению, в большинстве случаев дети получают тяжелую травму, которая сопровождается тяжкими последствиями для здоровья, что требует длительного лечения и восстановления. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу", - рассказали агентству в ГУ МВД столицы.
В полиции рекомендуют родителям придерживаться нескольких важных правил: не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты (ребенок может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого младенца), не оставлять мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник, а также следить за исправностью фурнитуры.
"Нельзя надеяться на режим микропроветривания на металлопластиковых окнах - из этого режима окно легко открыть даже случайно дернув за ручку. Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго пресекайте даже попытки таких игр", - рекомендуют в ведомстве.
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