Московская полиция рассказала, как избежать выпадения детей из окон

"Чаще всего они происходят от недосмотра или большой занятости родителей. К сожалению, в большинстве случаев дети получают тяжелую травму, которая сопровождается тяжкими последствиями для здоровья, что требует длительного лечения и восстановления. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу", - рассказали агентству в ГУ МВД столицы.