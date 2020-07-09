Пресс-служба губернатора Хабаровского края не знает, где находится Фургал

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Хабаровского края в официальном аккаунте Фургала в Instagram.