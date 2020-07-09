Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574088193.html
Пресс-служба губернатора Хабаровского края не знает, где находится Фургал
Пресс-служба губернатора Хабаровского края сообщила, что на данный момент о местонахождении задержанного Сергея Фургала ничего не известно. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:2:2457:1384_1400x0_80_0_0_413007891bde0895b593c7aa2968206a.jpg
https://ria.ru/20200709/1574088033.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:2:2457:1384_1400x0_80_0_0_413007891bde0895b593c7aa2968206a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:0:2457:1844_1400x0_80_0_0_46ca8d229c907eb4e9a3cdead39c7e7c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_207:0:2255:2048_1400x0_80_0_0_73e04a15c611b87aef516ab2eb1549c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, хабаровский край, происшествия

Пресс-служба губернатора Хабаровского края не знает, где находится Фургал

04:21 09.07.2020
2070
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 июл - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Хабаровского края сообщила, что на данный момент о местонахождении задержанного Сергея Фургала ничего не известно.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Хабаровского края в официальном аккаунте Фургала в Instagram.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Вид на город Хабаровск
04:02
Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года
521130
Обсудить 0
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Это позор": Лоза раскритиковал КВН
Крым
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
Дело Фургала может быть продолжением дела Мистрюкова, сообщают СМИ
Сергей Фургал
Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на церемонии инаугурации. 28 сентября 2018
Фургала пока не планируют исключать из ЛДПР
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В ФРГ объяснили, почему голосовали против российской резолюции по Сирии
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Сергей Фургал
Губернатора Хабаровского края Фургала доставят в Москву, сообщил источник
Вид на город Хабаровск
Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Краснодаре ликвидировали последствия ливня
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
Лента новостейМолния