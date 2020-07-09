Пресс-служба губернатора Хабаровского края не знает, где находится Фургал

ХАБАРОВСК, 9 июл - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Хабаровского края сообщила, что на данный момент о местонахождении задержанного Сергея Фургала ничего не известно.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.
"Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Хабаровского края в официальном аккаунте Фургала в Instagram.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.