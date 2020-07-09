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Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:01
россия
ситуация на украине
анна герман (политик)
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация на украине, анна герман (политик), верховная рада украины, республика крым, украина, в мире

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

04:01 09.07.2020
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© РИА Новости / Макс ВетровКрым
Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
Крым. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
Герман выразила такое мнение, рассуждая о конфликте в Донбассе. Политик раскритиковала отношение властей к Минским соглашениям, которые Украина не выполняет. По словам экс-депутата, из-за этого страна приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами.
"С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется. Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной. Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды?" — сказала Герман.
Она добавила, что в украинских селах всегда стояла кружка у колодца, чтобы любой жаждущий прохожий, даже чужой человек, мог зайти в любой двор и выпить воды. При этом, подчеркнула экс-депутат, украинские власти, "крича на каждом шагу", что считают Крым своей территорией, не дают воду жителям полуострова.
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"Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись?" — заключила политик.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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