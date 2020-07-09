Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne

Герман выразила такое мнение, рассуждая о конфликте в Донбассе . Политик раскритиковала отношение властей к Минским соглашениям, которые Украина не выполняет. По словам экс-депутата, из-за этого страна приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами.

"С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется. Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной. Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды?" — сказала Герман

Она добавила, что в украинских селах всегда стояла кружка у колодца, чтобы любой жаждущий прохожий, даже чужой человек, мог зайти в любой двор и выпить воды. При этом, подчеркнула экс-депутат, украинские власти, "крича на каждом шагу", что считают Крым своей территорией, не дают воду жителям полуострова.

"Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись?" — заключила политик.