В Хабаровском крае пока не назначили врио главы региона

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края после задержания главы региона Сергея Фургала пока не назначен, сообщил РИА Новости представитель правительства края.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором убийств и покушения на убийство ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.
"Врио губернатора пока не назначен", - сказал собеседник.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.