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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200709/1574087804.html
ВРНС готов помочь урегулировать церковный конфликт на Урале
Всемирный русский народный собор (ВРНС) надеется на скорейшее разрешение конфликта между бывшим схиигуменом Сергием (Романовым) и Екатеринбургской епархией и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:48
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
врнс
свердловская область
верхняя пышма
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РИА Новости
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353
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), врнс, свердловская область, верхняя пышма

ВРНС готов помочь урегулировать церковный конфликт на Урале

03:48 09.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) надеется на скорейшее разрешение конфликта между бывшим схиигуменом Сергием (Романовым) и Екатеринбургской епархией и готов оказать посильное содействие в этом, говорится в заявлении ВРНС.
"Всемирный русский народный собор выражает надежду на скорейшее разрешение конфликтной ситуации в Екатеринбурге. Мы, соборяне, верим, что взаимопонимание в епархии будет достигнуто в самом скором времени, и готовы оказать в установлении мира и согласия посильное содействие", - говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба ВРНС.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо схимонаху Сергию (Романову), в котором призвал его "покаяться и сохранить хотя бы монашество". Архиерей выразил готовность проявить снисхождение и найти место для покаяния лишенного сана отца Сергия.
Оценивая публичную деятельность уральского схимонаха, в ВРНС отметили, что он, "взяв на себя роль обличителя, выступал с проповедями, искажающими историю Русской церкви и России в целом".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
7 июля, 12:45Религия и мировоззрение
В Кремле не следят за делом отца Сергия
Во вторник суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
6 июля, 11:40Религия и мировоззрение
Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)ВРНССвердловская областьВерхняя Пышма
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