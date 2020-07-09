ВРНС готов помочь урегулировать церковный конфликт на Урале

"Всемирный русский народный собор выражает надежду на скорейшее разрешение конфликтной ситуации в Екатеринбурге. Мы, соборяне, верим, что взаимопонимание в епархии будет достигнуто в самом скором времени, и готовы оказать в установлении мира и согласия посильное содействие", - говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба ВРНС.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо схимонаху Сергию (Романову), в котором призвал его "покаяться и сохранить хотя бы монашество". Архиерей выразил готовность проявить снисхождение и найти место для покаяния лишенного сана отца Сергия.

Оценивая публичную деятельность уральского схимонаха, в ВРНС отметили, что он, "взяв на себя роль обличителя, выступал с проповедями, искажающими историю Русской церкви и России в целом".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.