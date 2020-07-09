https://ria.ru/20200709/1574087622.html
В деле Фургала фигурируют два убийства, сообщил источник
В деле задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала фигурируют два эпизода убийства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:28
2020-07-09T03:28
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087552.html
1
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_788b759b4832907912cc56043aba3666.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, хабаровский край, происшествия