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Губернатора Хабаровского края Фургала доставят в Москву, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов доставят в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено дело, сообщил РИА новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:2:2457:1384_1400x0_80_0_0_413007891bde0895b593c7aa2968206a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Губернатора Хабаровского края Фургала доставят в Москву, сообщил источник

03:25 09.07.2020
4349
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставят в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено дело, сообщил РИА новости источник, близкий к следствию.
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России. На Фургала возбуждено дело, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
"Решается вопрос о доставке губернатора в Москву. Задержали его на рабочем месте", - сообщил собеседник.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
03:23
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
1302129
Обсудить 3
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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