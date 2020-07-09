https://ria.ru/20200709/1574087582.html
Губернатора Хабаровского края Фургала доставят в Москву, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов доставят в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в отношении которого возбуждено дело, сообщил РИА новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:25
2020-07-09T03:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087552.html
3
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия