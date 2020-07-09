https://ria.ru/20200709/1574087552.html
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:23
2020-07-09T05:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087376.html
vecher67
Скорее всего заказ тех, кто проиграл на выборах
192
Валентин Седякин
Подержат, и отпустят, надо поставить своего, край богатый тащить есть что. Почему Жирик не заступается за своего Сокола? Хотя какой из него губернатор, все они приходят накопытил и аля улю. Чудеса, когда в Кремле начнут вот так же арестовывать?
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амурская область
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), амурская область, хабаровский край, происшествия