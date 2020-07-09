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Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T05:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087376.html
Скорее всего заказ тех, кто проиграл на выборах
192
Подержат, и отпустят, надо поставить своего, край богатый тащить есть что. Почему Жирик не заступается за своего Сокола? Хотя какой из него губернатор, все они приходят накопытил и аля улю. Чудеса, когда в Кремле начнут вот так же арестовывать?
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амурская область
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574087511_0:51:1087:662_1400x0_80_0_0_db7d39061fd4b41f874180934baeb91c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), амурская область, хабаровский край, происшествия

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

03:23 09.07.2020 (обновлено: 05:46 09.07.2020)
266406
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
В отношении Фургала возбуждено дело. По данным СК РФ, он задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.
На видео, опубликованном на YouTube, видно, как сотрудники правоохранительных органов подбегают к машине, в которой находится Фургала, надевают на губернатора наручники и сажают в автомобиль оперативников.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
02:55
Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме
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Обсудить 32
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Амурская областьХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Скорее всего заказ тех, кто проиграл на выборах
9 июля, 04:29
vvecher67
99524280
Подержат, и отпустят, надо поставить своего, край богатый тащить есть что. Почему Жирик не заступается за своего Сокола? Хотя какой из него губернатор, все они приходят накопытил и аля улю. Чудеса, когда в Кремле начнут вот так же арестовывать?
9 июля, 04:44
Валентин Седякин
75713141
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