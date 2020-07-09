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Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме
Аппарат правительства Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:55
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия

Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме

02:55 09.07.2020
7901
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Аппарат правительства Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По данным СК РФ, Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ. На Фургала возбуждено дело, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей
"Сегодня все на месте, все работают. Данных нет (про проведение следственных действий - ред)", - сказал собеседник.
Вид на город Хабаровск
02:48
Дума Хабаровского края работает в штатном режиме после задержания Фургала
8682332
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайПроисшествия
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