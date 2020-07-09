https://ria.ru/20200709/1574087308.html
Дума Хабаровского края работает в штатном режиме после задержания Фургала
Законодательная дума Хабаровского края после задержания губернатора региона Сергея Фургала работает в штатном режиме, пока внеочередного заседания не... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:48
2020-07-09T02:54
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
амурская область
хабаровский край
политика
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2
амурская область
хабаровский край
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40643/07/406430748_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_7dd96b31c6629ef632e67530f378e1f2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), амурская область, хабаровский край, политика