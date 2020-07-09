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Стало известно, кто заменит Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Австралийский режиссер и сценарист Кейт Шортланд, снявшая блокбастер "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, рассказала, кто в будущем заменит актрису в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:59
флоренс пью
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
скарлетт йоханссон
культура
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
флоренс пью, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон

Стало известно, кто заменит Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

04:59 09.07.2020
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© Marvel Studios Inc. (2020)Кадр из фильма "Черная вдова"
Кадр из фильма Черная вдова
© Marvel Studios Inc. (2020)
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Австралийский режиссер и сценарист Кейт Шортланд, снявшая блокбастер "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, рассказала, кто в будущем заменит актрису в киновселенной Marvel, сообщает Empire.
По словам режиссера, теперь вместо Йоханссон, которая в фильмах студии исполнила роль Наташи Романофф, шпионкой станет британка Флоренс Пью, известная по участию в хорроре "Солнцестояние" и драме "Маленькие женщины". В "Черной вдове" она сыграла Елену Белову (в комиксах Marvel она тоже фигурирует как Черная вдова).
"Кевин Файги понял, что зрители захотят больше узнать о прошлом Наташи Романофф, но мы пошли в противоположном направлении, — рассказала Шортланд в беседе с Empire. — Мы не ожидали, что Флоренс Пью так хорошо подойдет эта роль. Мы знали, что она будет великолепна, но не предполагали, что настолько. Скарлетт однажды сказала: "Я передаю эстафету ей". Так что ждите еще одну женскую сюжетную линию".
Боевик "Черная вдова", который должен выйти в ноябре этого года, станет последним фильмом для Скарлетт Йоханссон в Marvel. Он откроет четвертую фазу киновселенной. Ожидается, что в ней появится много новых персонажей, например, представители расы сверхлюдей Вечные или суперегрой Шан-Чи.
В комиксах Наташа Романофф и Елена Белова — ученицы одного тренера. Так же, как и Романофф, она владеет разными боевыми искусствами, умеет обращаться с холодным и огнестрельным оружием, а еще претендует на титул "Черной вдовы".
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КультураФлоренс Пьюфильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт Йоханссон
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