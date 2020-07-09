Стало известно, кто заменит Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

"Кевин Файги понял, что зрители захотят больше узнать о прошлом Наташи Романофф, но мы пошли в противоположном направлении, — рассказала Шортланд в беседе с Empire. — Мы не ожидали, что Флоренс Пью так хорошо подойдет эта роль. Мы знали, что она будет великолепна, но не предполагали, что настолько. Скарлетт однажды сказала: "Я передаю эстафету ей". Так что ждите еще одну женскую сюжетную линию".