Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в . Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

До конца 2021 года на экраны выйдут пять фильмов. Еще пять сериалов появятся на платформе Disney+.

В мая следующего года в прокат выйдет "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Заглавный персонаж уже знаком зрителям по "Мстителям". В ноябре 2020 года на экраны выйдет фильм "Вечные". В нем сыграют Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэддэн и Кумейл Нанджиани. Картина представит новых персонажей киновселенной, ранее известным поклонникам лишь по комиксам.

Главную роль в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец", выход которого запланирован на февраль 2021 года, сыграет канадский актер азиатского происхождения Суми Лю. Весной 2021 года фанаты Marvel смогут увидеть сиквел "Доктора Стренджа". Вторая часть приключений волшебника, роль которого исполняет Бенедикт Камбербэтч, получила название "В мультивселенной безумия".

Последним фильмом студии в 2021 году станет четвертая часть саги о Торе – "Любовь и гром". Режиссером картины останется создатель третьего фильма Тайка Вайтити. В этом фильме ожидается возвращение Натали Портман в киновселенную Marvel.

Также компания сообщила, что намерена перезапустить франшизу об охотнике за вампирами Блейде. Главную роль в фильме исполнит лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершала Али.