Парк развлечений Петра I. Что происходит в Петергофе после открытия

В Петергофе около 180 фонтанов и четыре каскада. Самые старые, дошедшие до наших дней без изменений, — "Адам" (на фото) и "Ева". Во время Второй мировой войны пострадали все постройки, кроме этой парной. Остальные пришлось восстанавливать буквально по кусочкам.
"Адам" и "Ева" негласно считаются ангелами-хранителями Петергофа", — рассказывает гид Татьяна Лютова.
В Петергофе около 180 фонтанов и четыре каскада. Самые старые, дошедшие до наших дней без изменений, — "Адам" (на фото) и "Ева". Во время Второй мировой войны пострадали все постройки, кроме этой парной. Остальные пришлось восстанавливать буквально по кусочкам.
"Адам" и "Ева" негласно считаются ангелами-хранителями Петергофа", — рассказывает гид Татьяна Лютова.
Петергоф в переводе с немецкого — "двор Петра". Российский император поставил перед его строителями цель превзойти Версаль и продемонстрировать величие страны. Примечателен парк не только красивейшей архитектурой. У владельцев было хорошее чувство юмора.
Петергоф в переводе с немецкого — "двор Петра". Российский император поставил перед его строителями цель превзойти Версаль и продемонстрировать величие страны. Примечателен парк не только красивейшей архитектурой. У владельцев было хорошее чувство юмора.
За водяными каскадами в Петергофе есть грот, куда можно попасть через небольшие арки.
"Во времена Петра гостей, утомившихся от прогулки, ждал стол с яствами. Но стоило кому-то протянуть руку за бокалом вина, как из скрытых трубочек вырывались струи воды, обливая собравшихся. Испуганные дамы и кавалеры в напудренных париках бросались к выходу, но на их головы тут же обрушивался водопад", — добавляет Татьяна.
За водяными каскадами в Петергофе есть грот, куда можно попасть через небольшие арки.
"Во времена Петра гостей, утомившихся от прогулки, ждал стол с яствами. Но стоило кому-то протянуть руку за бокалом вина, как из скрытых трубочек вырывались струи воды, обливая собравшихся. Испуганные дамы и кавалеры в напудренных париках бросались к выходу, но на их головы тут же обрушивался водопад", — добавляет Татьяна.
Такие фонтаны называли шутихами. Их в парке восемь, но при Петре было только четыре. Затем его дело продолжили Анна Иоановна и Екатерина II. Например, появился фонтан "Дубок" (на фото) и белая скамейка рядом с ним. В обычное время, если нет цели намочить одежду, сидеть на ней опасно.
Такие фонтаны называли шутихами. Их в парке восемь, но при Петре было только четыре. Затем его дело продолжили Анна Иоановна и Екатерина II. Например, появился фонтан "Дубок" (на фото) и белая скамейка рядом с ним. В обычное время, если нет цели намочить одежду, сидеть на ней опасно.
Несмотря на то что парк открылся еще 3 июля, внутри карантинные меры еще не сняты. Так, ни один из фонтанов-шутих не действует. И пока не известно, когда их включат.
Несмотря на то что парк открылся еще 3 июля, внутри карантинные меры еще не сняты. Так, ни один из фонтанов-шутих не действует. И пока не известно, когда их включат.
Перед посещением Петергофа лучше заранее подкрепиться, так как на территории заповедника пока не работают кафе и киоски с едой. Это, кстати, очень не нравится местным белкам, которых обычно угощали туристы. Этих зверьков прежде было много, сейчас они, видимо, отправились искать провизию в другие места.
Перед посещением Петергофа лучше заранее подкрепиться, так как на территории заповедника пока не работают кафе и киоски с едой. Это, кстати, очень не нравится местным белкам, которых обычно угощали туристы. Этих зверьков прежде было много, сейчас они, видимо, отправились искать провизию в другие места.
Музеи на территории парка тоже закрыты. Во дворец "Монплезир" и павильон "Эрмитаж" не попасть, как и в Верхний сад. А самые известные фонтаны — "Солнце" и "Тритон" — на реконструкции до июля 2021 года.
Музеи на территории парка тоже закрыты. Во дворец "Монплезир" и павильон "Эрмитаж" не попасть, как и в Верхний сад. А самые известные фонтаны — "Солнце" и "Тритон" — на реконструкции до июля 2021 года.
В Петергоф можно отправиться прямиком с Дворцовой площади на метеоре. Прогулка по воде намного романтичнее поездки на электричке или маршрутке. Время в пути — 35 минут, стоимость — 450 рублей. Однако пока этот способ также не доступен в связи с пандемией.
"Возможно, откроют сообщение 15 июля, но это неточно", — делится прогнозами сотрудник музея-заповедника.
В Петергоф можно отправиться прямиком с Дворцовой площади на метеоре. Прогулка по воде намного романтичнее поездки на электричке или маршрутке. Время в пути — 35 минут, стоимость — 450 рублей. Однако пока этот способ также не доступен в связи с пандемией.
"Возможно, откроют сообщение 15 июля, но это неточно", — делится прогнозами сотрудник музея-заповедника.
Несмотря на ряд ограничительных мер, посетителей в парке хватает. По всему Петергофу установлены небольшие щиты с рекомендательными правилами пешеходного движения, чтобы гости меньше пересекались друг с другом. Без маски попасть на территорию не удастся даже с билетом. Для тех, кто приехал без средств индивидуальной защиты, есть несколько автоматов с масками, перчатками и бутылками с водой.
Несмотря на ряд ограничительных мер, посетителей в парке хватает. По всему Петергофу установлены небольшие щиты с рекомендательными правилами пешеходного движения, чтобы гости меньше пересекались друг с другом. Без маски попасть на территорию не удастся даже с билетом. Для тех, кто приехал без средств индивидуальной защиты, есть несколько автоматов с масками, перчатками и бутылками с водой.
Такие длинные очереди выстраиваются у касс ежедневно с момента открытия, несмотря на то что на официальном сайте Петергофа можно приобрести билеты онлайн. При наличии карты процесс занимает не более пяти минут. Взрослый билет обойдется в 450 рублей, дети до 16 лет проходят бесплатно. Работает музей-заповедник с 10 до 19 часов.
Такие длинные очереди выстраиваются у касс ежедневно с момента открытия, несмотря на то что на официальном сайте Петергофа можно приобрести билеты онлайн. При наличии карты процесс занимает не более пяти минут. Взрослый билет обойдется в 450 рублей, дети до 16 лет проходят бесплатно. Работает музей-заповедник с 10 до 19 часов.