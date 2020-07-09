Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200709/1573946129.html
Парк развлечений Петра I. Что происходит в Петергофе после открытия
В день открытия музея-заповедника "Петергоф" в кассы выстроились длинные очереди. Спустя почти неделю ажиотаж не спадает. О самых остроумных шутках Петра I, а... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:08
гид
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
петергоф
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_0:345:3028:2048_1400x0_80_0_0_27627548acd1b01338dda606260f6f91.jpg
петергоф
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_0:345:3028:2048_1400x0_80_0_0_27627548acd1b01338dda606260f6f91.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_95b4ef89babb455e1254fc9103ea7f76.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_238:0:2286:2048_1400x0_80_0_0_92e10c91ac285cfde91d657c317aef5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гид, коронавирус в россии, туризм, туристы, петергоф, санкт-петербург, фото

Парк развлечений Петра I. Что происходит в Петергофе после открытия

08:00 09.07.2020 (обновлено: 08:08 09.07.2020)
6
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. В день открытия музея-заповедника "Петергоф" в кассы выстроились длинные очереди. Спустя почти неделю ажиотаж не спадает. О самых остроумных шутках Петра I, а также о том, что сейчас можно посмотреть в парке, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Олеся Печенкина

В Петергофе около 180 фонтанов и четыре каскада. Самые старые, дошедшие до наших дней без изменений, — "Адам" (на фото) и "Ева". Во время Второй мировой войны пострадали все постройки, кроме этой парной. Остальные пришлось восстанавливать буквально по кусочкам.

"Адам" и "Ева" негласно считаются ангелами-хранителями Петергофа", — рассказывает гид Татьяна Лютова.

Фонтан в Государственном музее-заповеднике Петергоф
1 из 10

В Петергофе около 180 фонтанов и четыре каскада. Самые старые, дошедшие до наших дней без изменений, — "Адам" (на фото) и "Ева". Во время Второй мировой войны пострадали все постройки, кроме этой парной. Остальные пришлось восстанавливать буквально по кусочкам.

"Адам" и "Ева" негласно считаются ангелами-хранителями Петергофа", — рассказывает гид Татьяна Лютова.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

Петергоф в переводе с немецкого — "двор Петра". Российский император поставил перед его строителями цель превзойти Версаль и продемонстрировать величие страны. Примечателен парк не только красивейшей архитектурой. У владельцев было хорошее чувство юмора.

Фонтан в Государственном музее-заповеднике Петергоф
2 из 10

Петергоф в переводе с немецкого — "двор Петра". Российский император поставил перед его строителями цель превзойти Версаль и продемонстрировать величие страны. Примечателен парк не только красивейшей архитектурой. У владельцев было хорошее чувство юмора.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

За водяными каскадами в Петергофе есть грот, куда можно попасть через небольшие арки.

"Во времена Петра гостей, утомившихся от прогулки, ждал стол с яствами. Но стоило кому-то протянуть руку за бокалом вина, как из скрытых трубочек вырывались струи воды, обливая собравшихся. Испуганные дамы и кавалеры в напудренных париках бросались к выходу, но на их головы тут же обрушивался водопад", — добавляет Татьяна.

Фонтан в Государственном музее-заповеднике Петергоф
3 из 10

За водяными каскадами в Петергофе есть грот, куда можно попасть через небольшие арки.

"Во времена Петра гостей, утомившихся от прогулки, ждал стол с яствами. Но стоило кому-то протянуть руку за бокалом вина, как из скрытых трубочек вырывались струи воды, обливая собравшихся. Испуганные дамы и кавалеры в напудренных париках бросались к выходу, но на их головы тут же обрушивался водопад", — добавляет Татьяна.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Такие фонтаны называли шутихами. Их в парке восемь, но при Петре было только четыре. Затем его дело продолжили Анна Иоановна и Екатерина II. Например, появился фонтан "Дубок" (на фото) и белая скамейка рядом с ним. В обычное время, если нет цели намочить одежду, сидеть на ней опасно.

Фонтаны в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
4 из 10

Такие фонтаны называли шутихами. Их в парке восемь, но при Петре было только четыре. Затем его дело продолжили Анна Иоановна и Екатерина II. Например, появился фонтан "Дубок" (на фото) и белая скамейка рядом с ним. В обычное время, если нет цели намочить одежду, сидеть на ней опасно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что парк открылся еще 3 июля, внутри карантинные меры еще не сняты. Так, ни один из фонтанов-шутих не действует. И пока не известно, когда их включат.

Фонтаны в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
5 из 10

Несмотря на то что парк открылся еще 3 июля, внутри карантинные меры еще не сняты. Так, ни один из фонтанов-шутих не действует. И пока не известно, когда их включат.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Перед посещением Петергофа лучше заранее подкрепиться, так как на территории заповедника пока не работают кафе и киоски с едой. Это, кстати, очень не нравится местным белкам, которых обычно угощали туристы. Этих зверьков прежде было много, сейчас они, видимо, отправились искать провизию в другие места.

Посетитель в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
6 из 10

Перед посещением Петергофа лучше заранее подкрепиться, так как на территории заповедника пока не работают кафе и киоски с едой. Это, кстати, очень не нравится местным белкам, которых обычно угощали туристы. Этих зверьков прежде было много, сейчас они, видимо, отправились искать провизию в другие места.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Музеи на территории парка тоже закрыты. Во дворец "Монплезир" и павильон "Эрмитаж" не попасть, как и в Верхний сад. А самые известные фонтаны — "Солнце" и "Тритон" — на реконструкции до июля 2021 года.

Посетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
7 из 10

Музеи на территории парка тоже закрыты. Во дворец "Монплезир" и павильон "Эрмитаж" не попасть, как и в Верхний сад. А самые известные фонтаны — "Солнце" и "Тритон" — на реконструкции до июля 2021 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Петергоф можно отправиться прямиком с Дворцовой площади на метеоре. Прогулка по воде намного романтичнее поездки на электричке или маршрутке. Время в пути — 35 минут, стоимость — 450 рублей. Однако пока этот способ также не доступен в связи с пандемией.

"Возможно, откроют сообщение 15 июля, но это неточно", — делится прогнозами сотрудник музея-заповедника.

Фонтан в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
8 из 10

В Петергоф можно отправиться прямиком с Дворцовой площади на метеоре. Прогулка по воде намного романтичнее поездки на электричке или маршрутке. Время в пути — 35 минут, стоимость — 450 рублей. Однако пока этот способ также не доступен в связи с пандемией.

"Возможно, откроют сообщение 15 июля, но это неточно", — делится прогнозами сотрудник музея-заповедника.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Несмотря на ряд ограничительных мер, посетителей в парке хватает. По всему Петергофу установлены небольшие щиты с рекомендательными правилами пешеходного движения, чтобы гости меньше пересекались друг с другом. Без маски попасть на территорию не удастся даже с билетом. Для тех, кто приехал без средств индивидуальной защиты, есть несколько автоматов с масками, перчатками и бутылками с водой.

Посетители у фонтанов Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
9 из 10

Несмотря на ряд ограничительных мер, посетителей в парке хватает. По всему Петергофу установлены небольшие щиты с рекомендательными правилами пешеходного движения, чтобы гости меньше пересекались друг с другом. Без маски попасть на территорию не удастся даже с билетом. Для тех, кто приехал без средств индивидуальной защиты, есть несколько автоматов с масками, перчатками и бутылками с водой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Такие длинные очереди выстраиваются у касс ежедневно с момента открытия, несмотря на то что на официальном сайте Петергофа можно приобрести билеты онлайн. При наличии карты процесс занимает не более пяти минут. Взрослый билет обойдется в 450 рублей, дети до 16 лет проходят бесплатно. Работает музей-заповедник с 10 до 19 часов.

Очередь на входе в Государственный музей-заповедник Петергоф
10 из 10

Такие длинные очереди выстраиваются у касс ежедневно с момента открытия, несмотря на то что на официальном сайте Петергофа можно приобрести билеты онлайн. При наличии карты процесс занимает не более пяти минут. Взрослый билет обойдется в 450 рублей, дети до 16 лет проходят бесплатно. Работает музей-заповедник с 10 до 19 часов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
000000
ТуризмГидКоронавирус в РоссииТуризмтуристыПетергофСанкт-Петербург
Рекомендуем
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Это позор": Лоза раскритиковал КВН
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Крым
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Актер Михаил Ефремов
Адвокат заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Глобальное потепление
Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Океанариум на острове Русский
Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
07:36В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
07:34Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
07:26ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
07:22В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек, сообщает СМИ
Лента новостейМолния