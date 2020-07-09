Парк развлечений Петра I. Что происходит в Петергофе после открытия

За водяными каскадами в Петергофе есть грот, куда можно попасть через небольшие арки.

"Во времена Петра гостей, утомившихся от прогулки, ждал стол с яствами. Но стоило кому-то протянуть руку за бокалом вина, как из скрытых трубочек вырывались струи воды, обливая собравшихся. Испуганные дамы и кавалеры в напудренных париках бросались к выходу, но на их головы тут же обрушивался водопад", — добавляет Татьяна.