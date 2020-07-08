В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

По словам Бочарова, не территории Волгоградской области в последние дни установилась жаркая погода - свыше 40 градусов, - которая сопровождается сильным ветром, что повышает риск возникновения природных пожаров. Глава региона отметил, что в среду на территории области возгорания происходили в пяти районах, и благодаря профессиональным действиям пожарных удалось избежать жертв и большого ущерба, огонь не зашел в села.