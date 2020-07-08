В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Княженский 2 Михайловского района Волгоградской области загорелось пшеничное поле. Затем пожар перекинулся на 10 жилых домов. Всего в хуторе около 50 домов, в которых живут 84 человека. Пострадавших при пожаре нет, жителей эвакуировали. По данным МЧС, сгорел один дом, две дачи и 11 хозпостроек. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России. Пожар в 21.00 по местному времени (20.00 мск) локализован.
Также в среду региональный главк МЧС сообщал, что в Ольховском районе возник лесной пожар, создалась угроза для двух населенных пунктов - Липовка и Ягодный.
На месте пожаров создан межведомственный оперативный штаб, в Липовку прибыл глава региона.
По словам Бочарова, не территории Волгоградской области в последние дни установилась жаркая погода - свыше 40 градусов, - которая сопровождается сильным ветром, что повышает риск возникновения природных пожаров. Глава региона отметил, что в среду на территории области возгорания происходили в пяти районах, и благодаря профессиональным действиям пожарных удалось избежать жертв и большого ущерба, огонь не зашел в села.
"Сейчас в ночное время стоит дополнительная задача: по всем муниципальным образованиям Волгоградской области установлен режим окарауливания, выдвинуты профессиональные пожарные, и из числа администрации, активистов … созданы отряды, которые осуществляют это окарауливание", - сказал Бочаров.
По его словам, по тому, как пройдет ночь, будет принято решение о применении авиационной техники – самолет МЧС России готов вылететь из Москвы в любое время в случае необходимости. Бочаров отметил, что причины пожара возле села Княженское 2 расследуются.
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