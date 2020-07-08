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В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:39
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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волгоградская область
михайловский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1400x0_80_0_0_d13987b984bf6352834496577b402a93.jpg
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РИА Новости
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60
андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, михайловский район, происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

23:38 08.07.2020 (обновлено: 23:39 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Княженский 2 Михайловского района Волгоградской области загорелось пшеничное поле. Затем пожар перекинулся на 10 жилых домов. Всего в хуторе около 50 домов, в которых живут 84 человека. Пострадавших при пожаре нет, жителей эвакуировали. По данным МЧС, сгорел один дом, две дачи и 11 хозпостроек. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России. Пожар в 21.00 по местному времени (20.00 мск) локализован.
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Также в среду региональный главк МЧС сообщал, что в Ольховском районе возник лесной пожар, создалась угроза для двух населенных пунктов - Липовка и Ягодный.
На месте пожаров создан межведомственный оперативный штаб, в Липовку прибыл глава региона.
По словам Бочарова, не территории Волгоградской области в последние дни установилась жаркая погода - свыше 40 градусов, - которая сопровождается сильным ветром, что повышает риск возникновения природных пожаров. Глава региона отметил, что в среду на территории области возгорания происходили в пяти районах, и благодаря профессиональным действиям пожарных удалось избежать жертв и большого ущерба, огонь не зашел в села.
"Сейчас в ночное время стоит дополнительная задача: по всем муниципальным образованиям Волгоградской области установлен режим окарауливания, выдвинуты профессиональные пожарные, и из числа администрации, активистов … созданы отряды, которые осуществляют это окарауливание", - сказал Бочаров.
По его словам, по тому, как пройдет ночь, будет принято решение о применении авиационной техники – самолет МЧС России готов вылететь из Москвы в любое время в случае необходимости. Бочаров отметил, что причины пожара возле села Княженское 2 расследуются.
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Андрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьМихайловский районПроисшествия
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