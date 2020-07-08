Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу

"ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.