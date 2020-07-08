https://ria.ru/20200708/1574084778.html
Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) инициировали проведение 14 июля дополнительного заседания... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:15
2020-07-08T23:15
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
украина
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
https://ria.ru/20200708/1574062123.html
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донбасс
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире