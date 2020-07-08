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Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) инициировали проведение 14 июля дополнительного заседания... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире

Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу

23:15 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) инициировали проведение 14 июля дополнительного заседания рабочей группы для решения вопросов безопасности, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции.
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"ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Также отмечается, что во время видеоконференции в очередной раз обсуждался вопрос экологической безопасности в Донбассе.
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