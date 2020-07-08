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Facebook закрыл сеть аккаунтов, связанных с окружением Болсонару
Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, предположительно связанных с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару, включая двух... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:48
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