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Facebook закрыл сеть аккаунтов, связанных с окружением Болсонару
Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, предположительно связанных с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару, включая двух... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:48
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Facebook закрыл сеть аккаунтов, связанных с окружением Болсонару

22:48 08.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Компания Facebook заявила в среду, что ликвидировала сеть аккаунтов, предположительно связанных с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару, включая двух его сыновей.
Под ликвидацию за "скоординированное неаутентичное поведение" попали 35 личных аккаунтов в Facebook, 14 страниц, 1 группа и 38 аккаунтов в Instagram. У закрытых аккаунтов в Facebook было 883 тысячи подписчиков, еще более 917 тысяч нашлось у аккаунтов в Instagram.
Стенд компании Facebook
Вчера, 01:55
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"Хотя люди, скрывающиеся за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию друг с другом, наше расследование установило связи с лицами, связанными с Социал-либеральной партией и некоторыми сотрудниками в офисах Андерсона Мораеса, Аланы Пассос, Эдуардо, Флавио и Жаира Болсонару", - говорится в заявлении сети.
Страницы "маскировались под новостные СМИ" и размещали новости и объявления о событиях, касающихся местной политики, критики политической оппозиции, СМИ и журналистов. Также темой аккаунтов была эпидемия коронавируса.
В среду Facebook закрыл также сеть аккаунтов в Канаде и Эквадоре, которые занимались "обработкой" аудитории в Сальвадоре, Аргентине, Уругвае, Венесуэле, Эквадоре и Чили.
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
1 июля, 07:46
Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
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