Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

По его словам, за прошедшие 20 дней после аварии стороне защиты удалось собрать достаточно доказательств невиновности артиста.

"Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения", — сказал Пашаев.

Ранее адвокат пообещал сенсацию на суде.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.