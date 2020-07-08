https://ria.ru/20200708/1574083443.html
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП по просьбе адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам юрист рассказал во время стрима на RT. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:04
2020-07-08T22:31
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574038302.html
https://ria.ru/20200707/1573987993.html
Руслан Тлеуж
Пашаев - человек без совести. Как можно отрицать очевидное, как можно отрицать то, что зафиксировано в документах, на видео?
65
Andrej Kozakov
По его словам, стороне защиты удалось за прошедшие 20 дней со дня аварии собрать достаточное количество доказательств невиновности артиста.😨😬на подушке безопасности обнаружено его ДНК,так что защите это опровергнуть будет не возможно. И если Ефремов избежит наказание то это будет удар по правосудию. А так же могут возникнуть серьезные вопросы,Как такое может быть ?? Преступник избежал наказание !
61
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
отказался признавать вину в смертельном ДТП по просьбе адвоката Эльмана Пашаева
. Об этом сам юрист рассказал во время стрима на RT.
По его словам, за прошедшие 20 дней после аварии стороне защиты удалось собрать достаточно доказательств невиновности артиста.
"Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения", — сказал Пашаев.
Ранее адвокат пообещал
сенсацию на суде.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов признал вину. Однако позже Пашаев заявил, что артист не считает себя виновником происшествия.