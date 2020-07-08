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Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП по просьбе адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам юрист рассказал во время стрима на RT. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:31
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574038302.html
https://ria.ru/20200707/1573987993.html
Пашаев - человек без совести. Как можно отрицать очевидное, как можно отрицать то, что зафиксировано в документах, на видео?
65
По его словам, стороне защиты удалось за прошедшие 20 дней со дня аварии собрать достаточное количество доказательств невиновности артиста.😨😬на подушке безопасности обнаружено его ДНК,так что защите это опровергнуть будет не возможно. И если Ефремов избежит наказание то это будет удар по правосудию. А так же могут возникнуть серьезные вопросы,Как такое может быть ?? Преступник избежал наказание !
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39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501788_0:0:2912:1638_1400x0_80_0_0_26aadc6eda02049b9a9b56307476c1b7.jpg
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний

22:04 08.07.2020 (обновлено: 22:31 08.07.2020)
17251
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП по просьбе адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам юрист рассказал во время стрима на RT.
По его словам, за прошедшие 20 дней после аварии стороне защиты удалось собрать достаточно доказательств невиновности артиста.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 09:00
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
"Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения", — сказал Пашаев.
Ранее адвокат пообещал сенсацию на суде.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов признал вину. Однако позже Пашаев заявил, что артист не считает себя виновником происшествия.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
7 июля, 08:51
Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
161583169348
Обсудить 39
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Пашаев - человек без совести. Как можно отрицать очевидное, как можно отрицать то, что зафиксировано в документах, на видео?
8 июля, 22:08
Руслан Тлеуж
6300002
По его словам, стороне защиты удалось за прошедшие 20 дней со дня аварии собрать достаточное количество доказательств невиновности артиста.😨😬на подушке безопасности обнаружено его ДНК,так что защите это опровергнуть будет не возможно. И если Ефремов избежит наказание то это будет удар по правосудию. А так же могут возникнуть серьезные вопросы,Как такое может быть ?? Преступник избежал наказание !
8 июля, 22:12
Andrej Kozakov
5712001
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