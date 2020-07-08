https://ria.ru/20200708/1574071210.html
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "Комсомольской правде", что рассчитывает на оправдательный... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:26
2020-07-08T18:24
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975820_0:41:1000:604_1400x0_80_0_0_5d5e96ec9b4863dd979cfeeee33b7270.jpg
https://ria.ru/20200708/1574038302.html
https://ria.ru/20200707/1573987993.html
freizdorf
Я за , беспредел в стране , должен восторжествовать и в суде .
96
Юрий .
Посадют эту пьянь и наркомана. Адвокат все врет
82
52
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975820_0:41:1000:604_1400x0_80_0_0_5d5e96ec9b4863dd979cfeeee33b7270.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975820_147:41:950:644_1400x0_80_0_0_e3ade6085fb6f51f64f26366c97bae86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975820_224:32:836:644_1400x0_80_0_0_85e6a366001b725f9d63905d0111566e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Адвокат Эльман Пашаев
, представляющий интересы Михаила Ефремова
в деле о смертельном ДТП, заявил "Комсомольской правде"
, что рассчитывает на оправдательный приговор для подзащитного.
Ранее юрист Александр Добровинский
, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего при аварии, заявил, что для актера пытаются добиться условного срока. В ответ Пашаев ответил, что подобный результат стал бы для него и Ефремова поражением.
"Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор", — отметил адвокат.
Он также не стал отвечать на вопрос о том, будет ли пытаться доказать, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.
"Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей", — заявил юрист.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне стало известно о завершении предварительного расследования этого дела.
Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии.