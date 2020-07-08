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Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "Комсомольской правде", что рассчитывает на оправдательный... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:24
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Посадют эту пьянь и наркомана. Адвокат все врет
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

17:26 08.07.2020 (обновлено: 18:24 08.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил "Комсомольской правде", что рассчитывает на оправдательный приговор для подзащитного.
Ранее юрист Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего при аварии, заявил, что для актера пытаются добиться условного срока. В ответ Пашаев ответил, что подобный результат стал бы для него и Ефремова поражением.
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"Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор", — отметил адвокат.
Он также не стал отвечать на вопрос о том, будет ли пытаться доказать, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.
"Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей", — заявил юрист.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне стало известно о завершении предварительного расследования этого дела.
Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Я за , беспредел в стране , должен восторжествовать и в суде .
8 июля, 17:36
freizdorf
91102371
Посадют эту пьянь и наркомана. Адвокат все врет
8 июля, 17:45
Ю.Юрий .
7063003
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