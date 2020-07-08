Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Ранее юрист Александр Добровинский , защищающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего при аварии, заявил, что для актера пытаются добиться условного срока. В ответ Пашаев ответил, что подобный результат стал бы для него и Ефремова поражением.

"Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор", — отметил адвокат.

Он также не стал отвечать на вопрос о том, будет ли пытаться доказать, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.

"Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей", — заявил юрист.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне стало известно о завершении предварительного расследования этого дела.