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В петербургской психбольнице сняли карантин по коронавирусу
Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, сняли, в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:29
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В петербургской психбольнице сняли карантин по коронавирусу

20:29 08.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, сняли, в учреждении также завершена обсервация и более 220 сотрудников смогли вернуться домой, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее сообщалось, что в середине июня случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца. В связи с этим в учреждении проводились противоэпидемические мероприятия.
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Как отмечается в сообщении, с 16 июня по требованию Роспотребнадзора в стационаре был организован обсерватор и приостановлен прием новых пациентов. Больные с новой коронавирусной инфекцией были переведены в отделения, выделенные для их лечения. Медицинский персонал был закреплен за отделениями учреждения.
"Предписанием руководителя Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с 8 июля в стационаре сняты ранее введенные ограничения. Медицинский персонал, кроме дежурных смен, отпущен домой", - говорится в сообщении.
Домой смогли вернуться более 220 сотрудников учреждения после получения отрицательных анализов.
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Прием пациентов в больнице возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции.
Отмечается, что всем сотрудникам больницы будут произведены выплаты. В частности, за май для выплат будут направлены 1,2 миллиона рублей, за июнь – 4,3 миллиона рублей. За июнь выплаты получат 343 сотрудника больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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