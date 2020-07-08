https://ria.ru/20200708/1574080474.html
В петербургской психбольнице сняли карантин по коронавирусу
Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, сняли, в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:29
2020-07-08T20:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости.
Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге
из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, сняли, в учреждении также завершена обсервация и более 220 сотрудников смогли вернуться домой, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее сообщалось, что в середине июня случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца. В связи с этим в учреждении проводились противоэпидемические мероприятия.
Как отмечается в сообщении, с 16 июня по требованию Роспотребнадзора
в стационаре был организован обсерватор и приостановлен прием новых пациентов. Больные с новой коронавирусной инфекцией были переведены в отделения, выделенные для их лечения. Медицинский персонал был закреплен за отделениями учреждения.
"Предписанием руководителя Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с 8 июля в стационаре сняты ранее введенные ограничения. Медицинский персонал, кроме дежурных смен, отпущен домой", - говорится в сообщении.
Домой смогли вернуться более 220 сотрудников учреждения после получения отрицательных анализов.
Прием пациентов в больнице возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции.
Отмечается, что всем сотрудникам больницы будут произведены выплаты. В частности, за май для выплат будут направлены 1,2 миллиона рублей, за июнь – 4,3 миллиона рублей. За июнь выплаты получат 343 сотрудника больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.