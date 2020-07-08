В петербургской психбольнице сняли карантин по коронавирусу

Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции, сняли, в учреждении также завершена обсервация и более 220 сотрудников смогли вернуться домой, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

Ранее сообщалось, что в середине июня случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца. В связи с этим в учреждении проводились противоэпидемические мероприятия.

Как отмечается в сообщении, с 16 июня по требованию Роспотребнадзора в стационаре был организован обсерватор и приостановлен прием новых пациентов. Больные с новой коронавирусной инфекцией были переведены в отделения, выделенные для их лечения. Медицинский персонал был закреплен за отделениями учреждения.

"Предписанием руководителя Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с 8 июля в стационаре сняты ранее введенные ограничения. Медицинский персонал, кроме дежурных смен, отпущен домой", - говорится в сообщении.

Домой смогли вернуться более 220 сотрудников учреждения после получения отрицательных анализов.

Прием пациентов в больнице возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции.

Отмечается, что всем сотрудникам больницы будут произведены выплаты. В частности, за май для выплат будут направлены 1,2 миллиона рублей, за июнь – 4,3 миллиона рублей. За июнь выплаты получат 343 сотрудника больницы.