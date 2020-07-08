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Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга
США в ближайшее время предпримут новые значительные меры против КНР по Гонконгу, поскольку исходят из того, что Китай "аннексировал" Гонконг, заявил советник... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:24
роберт о'брайен
дональд трамп
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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роберт о'брайен, дональд трамп, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга

20:24 08.07.2020
1330
© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США в ближайшее время предпримут новые значительные меры против КНР по Гонконгу, поскольку исходят из того, что Китай "аннексировал" Гонконг, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая", - сказал О'Брайен журналистам президентского пула.
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"Президент (Дональд Трамп) уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента", - добавил он.
"Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу", - сказал О'Брайен
США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение КНР нового закона о нацбезопасности в Гонконге.
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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользовался широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока не известно.
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Роберт О'БрайенДональд ТрампСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
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