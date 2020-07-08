Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США в ближайшее время предпримут новые значительные меры против КНР по Гонконгу , поскольку исходят из того, что Китай "аннексировал" Гонконг, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен

"В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая", - сказал О'Брайен журналистам президентского пула.

"Президент ( Дональд Трамп ) уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента", - добавил он.

"Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу", - сказал О'Брайен

США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение КНР нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.