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Чешский премьер выступил за улучшение отношений с Россией
Чешско-российские отношения не идеальны, поэтому пора начать консультации, чтобы решить взаимные споры, заявил в среду журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:17
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
андрей бабиш
роскосмос
мид чехии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чехия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, андрей бабиш, роскосмос, мид чехии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чехия, в мире

Чешский премьер выступил за улучшение отношений с Россией

20:17 08.07.2020
989
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Чешско-российские отношения не идеальны, поэтому пора начать консультации, чтобы решить взаимные споры, заявил в среду журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что отношения Москвы и Праги в последнее время были омрачены, но РФ выступает за добрые связи со всеми странами.
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"То, что чешско-российские отношения не являются идеальными, не удивительно ни для нас, ни для россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций", - сказал Бабиш.
По мнению премьера, они должны решить споры там, где это является возможным. "Именно потому, что мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, мы подходим к консультациям весьма ответственно", - подчеркнул он.
В свою очередь пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова в среду заявила: "То, что наши отношения не расцветают, не является никакой тайной. Мы хотели решить наши проблемы взаимными консультациями, однако не видим с российской стороны волю к их началу".
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова.
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В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений. Сафронов вину не признает.
Минобороны и МИД Чехии в среду не стали комментировать РИА Новости ситуацию с Сафроновым.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияАндрей БабишРоскосмосМИД ЧехииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧехияВ мире
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