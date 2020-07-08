Чешский премьер выступил за улучшение отношений с Россией

ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Чешско-российские отношения не идеальны, поэтому пора начать консультации, чтобы решить взаимные споры, заявил в среду журналистам премьер Андрей Бабиш. Чешско-российские отношения не идеальны, поэтому пора начать консультации, чтобы решить взаимные споры, заявил в среду журналистам премьер Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что отношения Москвы и Праги в последнее время были омрачены , но РФ выступает за добрые связи со всеми странами.

"То, что чешско-российские отношения не являются идеальными, не удивительно ни для нас, ни для россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций", - сказал Бабиш.

По мнению премьера, они должны решить споры там, где это является возможным. "Именно потому, что мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, мы подходим к консультациям весьма ответственно", - подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова в среду заявила: "То, что наши отношения не расцветают, не является никакой тайной. Мы хотели решить наши проблемы взаимными консультациями, однако не видим с российской стороны волю к их началу".

Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова.

В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества , вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.

Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене.

По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений. Сафронов вину не признает.