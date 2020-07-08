В Кремле оценили отношения России с Чехией

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отношения России с Отношения России с Чехией омрачены известными событиями, это сказывается негативно, но РФ выступает за добрые связи со всеми странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей. Безусловно, это негативно сказывалось на общем фоне наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.

"Но тем не менее, вы знаете, что Российская Федерация выступает за добрые связи, доброе взаимодействие со всеми странами, включая Чешскую Республику", - добавил он.

Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.

По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова , Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.

Как заявляют в " Роскосмосе ", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Сам советник вину не признает.